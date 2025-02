Hrvaška policista bosta slovenskim policistom pomagala na smučiščih Kope, Rogla in Kranjska Gora do 2. marca 2025. Pri opravljanju nalog bosta nosila hrvaško policijsko uniformo, prilagojeno za delo na smučiščih in ne bosta oborožena. Prav tako ne bosta izvajala policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni le slovenski policisti. Glede varnosti na smučiščih je inšpektor Kavc izpostav ...