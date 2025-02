Izrael po izteku roka za umik iz Libanona ohranil svoje enote na petih položajih RTV Slovenija Izraelske sile so se izteku roka v okviru dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so svoje sile na petih položajih, kljub nasprotovanju Bejruta.

Sorodno