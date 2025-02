Piše: Spletni časopis Predvsem upokojenci, ki v preteklosti niso bili dolžni plačevali davkov in prispevkov, bodo začutili uspeh vladnih strank, ki so ukinile prostovoljno zdravstveno zavarovanje in uvedle obvezen državni prispevek, ki ga višajo. Kot poroča STA, se bo obvezni zdravstveni prispevek, ki trenutno znaša 35 evrov, povišal na 37,17 evra. Na ministrstvu za zdravje pripravljajo odredbo o ...