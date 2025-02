Rop na Viču sredi belega dne Demokracija Piše: C. R. Včeraj dopoldne je na ljubljanskem Viču, ki je sicer znan po tem, da se okoli potikajo migranti iz bližnjega azilnega doma, prišlo do ropa. Neznani storilec je pritekel za oškodovanko, svojo žrtev porinil na tla in ji ukradel torbico. Policija išče storilca, njegoc opis pa je sledeč: Moški, visok okoli 175 cm, oblečen v jeans hlače in črno jakno. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem o ...

Sorodno Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Janković

Robert Golob