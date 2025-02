Moški v Šiški kradel iz avtomobilov, ki so ostali odklenjeni zaradi naprave za prestrezanje signala RTV Slovenija Policisti so konec tedna prijeli 45-letnika, ki je med 12. in 13. februarjem na območju Šiške iz treh avtomobilov ukradel več vrednejših predmetov. Preiskovalni sodnik je zanj zaradi suma storitve kaznivih dejanj velike tatvine odredil pripor.

