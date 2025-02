Računsko sodišče je v reviziji učinkovitosti poslovanja Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Opera in balet Ljubljana ugotovilo, da je ta neučinkovit pri zagotavljanju izbranih podpornih dejavnosti, ki so jih leta 2022 izvajali zunanji izvajalci. Revizorji so pregledali odločitve o oddaji storitev čiščenja, varovanja in odnosov z javnostmi.