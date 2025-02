Raziskava: mlade skrbijo življenjski stroški, novice iščejo na družabnih omrežjih Družina

Raziskava Evropskega Parlamenta med mladimi prebivalci Evropske unije (od 16 do 30 let) je pokazala, da so za mlade glavni vir informacij družabna omrežja, večina pa se hkrati zaveda nevarnosti lažnih novic na spletu.

