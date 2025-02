70-letni voznik bežal pred policisti in trčil v policijsko vozilo Lokalec.si Včeraj zvečer so policisti v Luciji poskušali ustaviti voznika osebnega avtomobila, ki pa se na njihove znake ni ustavil. Nadaljeval je z vožnjo v smeri Portoroža. Voznik je nato zapeljal na Solinsko pot, kjer je nenadoma ustavil. A ko so ga policisti spremljali, je vzvratno zapeljal in trčil v službeno vozilo, pri čemer je povzročil manjšo škodo. Vozil pod vplivom alkohola Po nesreči so policist ...

