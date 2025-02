Ljubljanski župan Zoran Janković se ne bo javno opravičil srbskim študentom in prebivalcem Ljubljane zaradi pisma podpore srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki je v času množičnih študentskih protestov v Srbiji močno razburilo slovensko javnost in politiko. "Besede oprostite ne bo," je poudaril Janković in dodal, da ne ve, zakaj bi se moral opravičiti. Kot je dejal, nikoli ni nasprotoval pro ...