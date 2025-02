“Musk je le predsednikov svetovalec in ne vodja urada Doge” N1 Čeprav je milijarder Elon Musk postal obraz ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nižanje zveznih stroškov, pa Bela hiša zdaj na sodišču poudarja, da je le višji predsednikov svetovalec in ni zaposlen v ameriškem uradu za vladno učinkovitost. Musk prav tako nima dejanskih ali formalnih pooblastil za sprejemanje vladnih odločitev, so še dodali v Washingtonu. ...

