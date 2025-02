V 68. letu starosti se je poslovil Ladislav Rožič, so sporočili iz Zveze svobodnih Sindikatov Slovenije (ZSSS), katere dolgoletni sodelavec je bil. Zadnja leta je bil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) in član nadzornega sveta Kapitalske družbe, med letoma 2017 in 2022 je bil tudi državni svetnik. preberite več » ...