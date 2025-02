FOTO: Kurenti in drugi liki obiskali Državni zbor Lokalec.si Državni zbor so včeraj tradicionalno obiskali pustni liki in maske s Ptujskega, z glasnikom pomladi ter vsega dobrega – kurentom na čelu. Delegacija s Ptuja je z obiskom hrama demokracije simbolno povabila na 65. Kurentovanje na Ptuju in spremljajoče prireditve. Te bodo potekale od 22. februarja do 4. marca 2025. V imenu predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič jih je pred vhodom v parl ...

