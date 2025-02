Črn dan za italijanski nogomet, Bavarci so se igrali z živci navijačev na Alianz areni Dnevnik Nogometaši Bayerna, Benfice, Feyenoorda in Club Bruggeja so prvi zmagovalci šestnajstine finala lige prvakov v nogometu in so se prebili v osmino finala, kjer že čakajo Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Leverkusen, Lille in Aston

Sorodno



























Omenjeni Arsenal

Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Zoran Janković