V Avstraliji jim ne bo uspelo rešiti več kot 150 nasedlih kitov #video SiOL.net Na obalo Tasmanije je nasedlo 157 delfinov vrste mala orka, ki pa jih ne bodo uspeli rešiti. Oblasti so danes začele postopek za evtanazijo okoli 90 malih ork, druge pa so poginile kmalu zatem, ko so nasedle, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sorodno



























Omenjeni Avstralija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Robert Golob

Tadej Pogačar

Zoran Janković