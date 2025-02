Decembra manj delovno aktivnih, višja povprečna starost ob prvi zaposlitvi Lokalec.si Decembra se je število delovno aktivnih znižalo za okoli 10.000. Od tega so več kot polovico predstavljale osebe v starostnih skupinah nad 55 let, poroča SURS. Največji upad so zaznali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih. Povprečna starost vseh delovno aktivnih je bila v letu 2024 43,6 leta. Ključne decembrske statistike: delovno aktivnih mesečno za 1,1 % manj;

v starostni skupini nad 60 l ...

