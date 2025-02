Lani so se najbolj podražile storitve v gostinstvu Dnevnik Cene storitev pri proizvajalcih so se lani na letni ravni zvišale za 3,7 odstotka. Višje so bile v vseh dejavnostih, najbolj so se zvišale v gostinstvu. V četrtletni primerjavi so cene malenkost upadle, je danes objavil statistični urad.

