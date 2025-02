V mestnem potniškem prometu konec tega tedna uvajajo dodatne prilagoditve voznih redov na petih povezovalnih linijah, P8–12. Pripravljene so ob upoštevanju predlogov uporabnikov in usklajene z nekaterimi osnovnimi in srednjimi šolami v Mariboru. To so novi odhodi Linija P8: dodan odhod ob 7:00 iz Peker za potrebe OŠ Janka Padežnika in Waldorfske šole. Dodan odhod ob 7:30 z Avtobusne postaje za pot ...