Slovenija in Alžirija za sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij STAznanost Delegacija slovenskih podjetij s področja vesoljskih tehnologijje od 11. do 14. februarja v Alžiriji spoznavala tamkajšnji vesoljski sektor. Ugotovili so, da je med državama na področju vesoljskih tehnologij veliko priložnosti za sodelovanje. Memorandum o tem naj bi podpisali ob obisku alžirskega predsednika v Sloveniji.

