Tropska hiša v Celju je sprejela štiri samce indijskih kornjač, ki so se pridružili desetim samicam v sklopu vzrejnega programa za zaščito vrste Evropske zveze sodobnih živalskih vrtov in akvarijev. Samice, ki so jih zaplenili na črnem trgu, je celjski Tropski hiši lani podarilo hrvaško ministrstvo za ohranjanje narave.