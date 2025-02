Svoboda ostro nad Janševo hvaljenje z zmago SiOL.net V Gibanju Svoboda so prepričani, da SDS politizira Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. "KGZS bi morala biti strokovno telo, ki zastopa interese slovenskih kmetov in podeželja. V resnici pa se je pod nadzorom SDS spremenila v strankarski podaljšek, ki ne deluje v interesu kmetov, temveč v interesu politične elite SDS," so se na sobotne izjave Janeza Janše odzvali v Gibanju Svoboda.

Sorodno