Zakaj hrana ni tako zdrava, kot nam jo prodajajo Primorski dnevnik »Bogato z vitamini.« »Vir kalcija.« »Krepi imunski sistem.« S takšnimi reklamnimi triki proizvajalci spodbujajo potrošnike k nakupu njihovih izdelkov. Žal gre prepogosto le za reklamne trike, katerih cilj je prepričati potrošnike, da so izdelki bolj »zdravi«, kot so v resnici, poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Skupaj z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC so pripravili akcijo, s katero ž ...

Sorodno