Izziv vseh izzivov za Haalanda! Izločiti Real in zrušiti dva rekorda lige prvakov. Sportal Danes bodo znani še zadnji štirje udeleženci osmine finala lige prvakov. Največje pozornosti bo deležen večerni spopad v Madridu med Realom in Manchester Cityjem. Začel se je s psihološko vojno, ki si jo je omislil Josep Guardiola, belim baletnikom pa po zmagi na Otoku (3:2) za napredovanje zadošča že remi. Borussia in PSG bosta branila visoko prednost (3:0), ki sta si jo priigrala v gosteh pri Sp...

