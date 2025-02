Po opernem plesu Dunaj zdaj dobiva prvi ples v – trenirkah RTV Slovenija Dunaj ima dolgoletno tradicijo najrazličnejših plesov, ki že stoletja oblikujejo kulturni utrip mesta. Pomemben del so tematski plesi, kot so ples pravnikov, zdravnikov, lovcev, slaščičarjev in celo dvigovalcev uteži. Zdaj prihaja še ples v trenirkah.

Sorodno

Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Klemen Boštjančič