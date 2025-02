Uranič zaradi medijskih objav vložil zasebno kazensko tožbo SiOL.net Poslanec Gibanja Svoboda in predsednik sveta krajevne skupnosti Klek Teodor Uranič v sporočilu medijem odločno zavrača očitke, ki letijo nanj v zvezi z asfaltiranjem cest v njegovem kraju. Uranič ocenjuje, da so očitki neutemeljeni in politično motivirani, zato je zaradi medijskih objav, ki "te neresnice širijo", vložil tudi zasebno kazensko tožbo.

