Našli znana vplivneža, ki sta se izgubila na Pordenonskem Primorske novice Znana vplivneža, ki so ju svojci pogrešali na območju Clauta v Furlanskih Dolomitih na Pordenonskem, so našli. Z njima in z njunim zlatim prinašalcem je na srečo vse v redu in se dobro počutita.

