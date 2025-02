Boštjančič o reševanju podjetja CSS: prenosa med strateške naložbe ne bo 24ur.com Po slabih treh tednih, ko je zaposlene v škofjeloškem invalidskem podjetju CSS vse bolj strah, da bo Slovenski državni holding – kljub naročilom za milijon in pol evrov – nad njimi dvignil roke in jih prodal, se je vendarle oglasil tudi finančni minister Klemen Boštjančič in takoj obračunal s svojimi ministrskimi kolegi. Politikanstvo, všečno nastopanje pred kamerami in nerazumevanje zakonodaje j...