V Ljubljani ob predvajanju dokumentarnega filma protest proti propagandi pridobivanja litija RTV Slovenija Mladi za podnebno pravičnost so s protestom v Ljubljani izrazili kritiko "propagandi ekstraktivističnih projektov v Srbiji in drugod po Balkanu". Ustavili so se tudi pred Hotelom Union, kjer naj bi bil predvajan film, ki "poudarja interese Ria Tinta".

