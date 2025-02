Člani ustavne komisije DZ so danes z 10 glasovi za in šestimi proti zavrnili del predloga sprememb ustave glede imenovanja sodnikov in sestave Sodnega sveta. Brez podpore pa je na drugi seji komisije ostal tudi predlog Svobode za povečanje števila poslancev z 90 na 92 in posledično uvedbo preferenčnega glasu. Za njegov sprejem je zmanjkal en glas.