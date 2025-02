Skavti v akciji Luč miru iz Betlehema donirali 34.500 evrov Družina

V Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) so včeraj sredstva, zbrana v lanski dobrodelni akciji, darovali Združenju za moč, Društvu Tačke pomagačke in poljski skavtski organizaciji ZHP.

