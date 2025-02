Trump vztraja pri besedah, da je Zelenski diktator. Ostri odzivi iz Ukrajine in Evrope. RTV Slovenija Donald Trump je v govoru na Floridi Volodimirja Zelenskega ponovno označil za diktatorja, ga obtožil, da ne želi izvesti volitev in ga kritiziral, da se je umaknil iz dogovora o redkih rudninah. Iz Ukrajine in Evrope se vrstijo ogorčeni odzivi.

