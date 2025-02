Pozimi lahko tudi ob navidezno lepem vremenu na strehi polpriklopnika, kabini tovornjaka ali strehi avtobusa nastaneta sneg in led. Za to je dovolj že malo dežja ali visoka zračna vlaga čez dan in nizke temperature ponoči. Vsako leto se na slovenskih cestah zgodijo prometne nesreče, ki jih povzroči led, ki pade s tovornjaka. Zimski varnostni nasveti za voznike tovornjakov in avtobusov Če prevozno ...