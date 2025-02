Epilog incidenta na tekmi z Budućnostjo: Teodosić prejel tri tekme prepovedi 24ur.com Disciplinska komisija košarkarske lige ABA je s tremi tekmami prepovedi igranja kaznovala branilca Crvene zvezde in nekdanjega srbskega reprezentanta Miloša Teodosića. Razlog za to so grožnje sodnikom po tekmi z Budućnostjo v Beogradu, ki so jo Beograjčani izgubili z 89:96. Poleg tega bo moral Teodosić plačati tudi 7500 evrov.

