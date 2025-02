Zgodovinski spektakel v Stožicah, Celjani verjamejo v senzacijo Sportal Danes se bosta za napredovanje v osmino finala konferenčne lige potegovala Olimpija in Celje. Zmaji bodo v zelo polnih Stožicah gostili Borac iz Banjaluke in skušali nadoknaditi zaostanek s prve tekme v BiH (0:1), grofje pa bodo na toplem Cipru skušali pokvariti načrte favoriziranemu Apoelu, s katerim so se prejšnji četrtek v knežjem mestu razšli brez zmagovalca (2:2).

Sorodno





































Omenjeni Bosna in Hercegovina

Celje

Ciper Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Nika Prevc

Robert Golob

Jan Oblak