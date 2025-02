Od včeraj starši pogrešajo 12-letnega Liona Kolatahija. Pogrešanega so nazadnje videli v Izoli na Industrijski cesti 16. 12-letnik je srednje postave, visok 175 centimetrov in ima kratke temno rjave lase. Ob odhodu je bil oblečen v jakno sive barve z znakom Norwey, sive hlače in majico s kapuco rjave barve. Pri sebi je imel skiro. Policijska uprava Koper vse, ki bi ga kje videli, prosijo, da to ta ...