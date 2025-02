Znani so nominiranci za Grumovo nagrado. "Slovenska dramatika postaja čedalje bolj pogumna." RTV Slovenija Za nagrado Slavka Gruma za najboljše dramsko besedilo so nominirana besedila Varje Hrvatin, Nine Kuclar Stiković, Maše Pelko in Milana Ramšaka Markovića Trilogija o mestih in ljudeh.

Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Robert Golob

Joc Pečečnik