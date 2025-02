Na Telemachu ni več teh televizijskih programov SiOL.net Naročniki operaterja Telemach od 19. februarja ne morejo več spremljati televizijskih programov Aktual TV, TV Veseljak Golica, TV Zlati zvoki in Best TV. Do ukinitve programa prihaja zaradi neuspelega dogovora glede ustreznega finančnega nadomestila med Telemachom in podjetjem, ki izdaja omenjene TV-programe.

Sorodno













Omenjeni Telemach Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Tadej Pogačar

Joc Pečečnik