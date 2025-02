Uporaba mobilnih telefonov v slovenskih šolah: vse več prepovedi, a vsaka šola po svoje SiOL.net Medtem ko so nekatere evropske države že uvedle prepoved ali omejeno rabo mobilnih telefonov v šolah na sistemski ravni – na primer v Franciji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Grčiji in Belgiji – pri nas splošnega dogovora ni. Šole se po svoje odločajo, kakšne bodo omejitve, in vsaka šola ima svoja pravila šolskega reda glede uporabe mobilnih telefonov. Na Osnovni šoli (OŠ) Cirkulane-Zavrč so ...

