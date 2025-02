Vozil pod vplivom kokaina in konoplje, takšna kazen ga čaka Lokalec.si Policisti Policijske uprave Ravne na Koroškem so včeraj obravnavali voznika tovornega vozila. Pri vozniku je hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog v organizmu pokazal, da je voznik vozil pod vplivom konoplje in kokaina. Vozniku so odredili strokovni pregled in zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 €. Pa ...

Sorodno











Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Matej Arčon