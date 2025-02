Iz Kremlja odobravanje Trumpove politike do Ukrajine: “Popolnoma se strinjamo” N1 Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da se Rusija absolutno strinja s stališči vlade predsednika Donalda Trumpa. Dodal je, da Rusija želi nadaljevati dialog z ZDA na vseh področjih, povezanih z vojno v Ukrajini. Na Trumpove kritike Ukrajini in napade na predsednika Volodimirja Zelenskega so bili medtem kritični v EU. V znak podpore bosta na tretjo obletnico začetka vojne v Kijev ...

