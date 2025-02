Enotedenske letne počitnice lani finančno dostopnejše Lokalec.si Enotedenske letne počitnice so bile gospodinjstvom lani finančno dostopnejše kot predlani. Počitnice zunaj doma za vse člane si je lahko privoščilo 82 odstotkov gospodinjstev. Kar je tri odstotne točke več kot leto prej, so izračunali na statističnem uradu. Splošno zadovoljstvo z življenjem ostalo na enaki ravni. Na ravni statističnih regij je bil delež gospodinjstev, ki so si lani lahko privoščil ...

