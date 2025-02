Umrl je umetnik in likovni pedagog Janko Testen Dnevnik V 75. letu starosti je umrl slikar, grafik, fotograf in ilustrator Janko Testen. Vest o smrti je na svoji Facebook strani delil Mednarodni grafični likovni center (MGLC), kjer so tudi spomnili, da je imel Testen od leta 1978 do leta 2010 v Švicariji

Sorodno









Omenjeni Facebook

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Robert Golob

Joc Pečečnik