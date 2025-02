Za uspešno zdravljenje garij ključno dosledno upoštevanje zdravnikovih navodil #video SiOL.net Po svetu in v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje število bolnikov z garjami. Za zdravljenje bolezni je treba dosledno upoštevati navodila zdravnika in izvajati predpisano terapijo. Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki opažajo, da bolniki navodilom pogosto ne sledijo natančno, bolezen pa se zato večkrat ponavlja. Bolniki se tako v ambulante vračajo od štirikrat do petkrat, je pojasnila pred...

Sorodno

















Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Robert Golob

Joc Pečečnik