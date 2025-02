Padel je nov rekord pri najdlje trajajoči fuzijski reakciji. V tokamaku West v Franciji so vodikovo plazmo vzdrževali približno 22 minut. Le nekaj dni pred tem so rekord postavili v kitajskem tokamaku East, kjer so plazmo vzdrževali slabih 18 minut. "Dosežek, ki ga predstavljata nova rekorda, je izjemno pomemben za prihodnost raziskav jedrske fuzije," je dejal raziskovalec fuzije Luka Snoj. ...