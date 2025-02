Krožišče predvidoma zaključeno do konca marca Dolenjski list Na Poljanah pri Mirni Peči je na nekdanji hitri cesti od septembra lani gradbišče. Direkcija za infrastrukturo namreč prenavlja državno cesto v dolžini 690 metrov. Projekt, ki poleg celovite rekonstrukcijo ceste vključuje tudi izgradnjo težko pričakovanega krožišča in ureditev križišč z lokalnimi cestami, bo, kot je zapisala na svoji spletni strani, predvidoma zaključen do konca marca. preberite v ...

