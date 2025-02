Šeraj ljubezen, ne bolezen - brezplačno HPV cepljenje za vse do 26. leta! Primorske novice HPV (humani papilomavirusi) so zelo pogosta virusna okužba, ki prizadene tako ženske kot moške po vsem svetu. Prenaša se s tesnimi stiki s kožo ali sluznico okužene osebe. Za prenos HPV je dovolj že dotikanje, pri tem pa ne govorimo nujno o dotikanju spolovila s spolovilom - dovolj je že dotik roke in spolovila.

