Pomlajeni Slovenci obljubljajo, da se bodo na parket podali pogumno in odločno Sportal Slovenski košarkarji so v Rigi opravili zadnji trening pred petkovim dvobojem kvalifikacij za evropsko prvenstvo z Ukrajino. Pomlajeni Slovenci obljubljajo, da se bodo na parket podali pogumno in odločno, po mnenju selektorja Aleksandra Sekulića je v ekipi tudi dovolj kakovosti, ki pa jo bo treba potrditi na igrišču. Tekma bo ob 16.30 po slovenskem času.

