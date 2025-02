Zaradi gasilskih letal požari povzročili precej manj škode, težava ostajajo piloti Dnevnik Štiri letala Air Tractor so bila lani v zraku skoraj 400 ur, na vseh intervencijah pa je bila zaradi hitrega in učinkovitega odziva letal in gasilcev povprečna pogorela površina zelo majhna, največkrat do nekaj hektarov. Letala smo sicer nabavili za

Sorodno