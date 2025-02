Dubajska policija po incidentu prijela zalezovalca teniške zvezde 24ur.com Dubajska policija je prijela zalezovalca, zaradi katerega je britanska teniška igralka Emma Raducanu med turnirjem v Dubaju prekinila dvoboj in planila v jok. Kot so zapisali, gre za turista, ki je 22-letnico v ponedeljek fotografiral in jo vznemirjal z neprimernim obnašanjem, dan kasneje pa se je pojavil na njeni tekmi.

