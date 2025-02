Štiri slovenska letala air tractor so lani skupaj naletela skoraj 400 ur, v času požarne sezone pa 120 ur, ko so odvrgla tudi 600 kubičnih metrov vode. Dejavnosti podpore gašenju iz zraka so lani stale skoraj štiri milijone evrov, so danes sporočili s slovenskega obrambnega ministrstva. V letu 2024 so bila vsa štiri gasilska letala air tractor po dobavi registrirana v slovenskem letalskem registru. ...