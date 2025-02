Zelenski: Močni odnosi med Ukrajino in ZDA koristijo celotnemu svetu RTV Slovenija Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po srečanju s posebnim ameriškim odposlancem Keithom Kelloggom v Kijevu dejal, da je Ukrajina pripravljena hitro in trdo delati za sporazum z ZDA o naložbah in varnosti.

